|
Защищая Джейкоба | Трейлеры
Русский трейлер New :: 02.06.20
Название сериала: Защищая Джейкоба
Оригинальное название: Defending Jacob
Планы выпуска: 2020 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Сериалы » Детективные
... » Драматические
О сериале "Защищая Джейкоба":
Крис Эванс и Джейден Мартелл («Оно») в детективном минисериале о семействе, чей сын обвинён в убийстве сверстника.
В одной из ролей: Джей Кей Симмонс.
Режиссёр: Мортен Тилдум («Другая сторона»).
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Защищая Джейкоба:
Защищая Джейкоба: Батя разрулит
Ассистент звезды: Продюсер с человеческим лицом
Дожить до утра: Не стреляй
Кровавые машины: Вызывая Косматоса
Охота: Их борьба
31 мая, воскресенье
30 мая, суббота
29 мая, пятница
» TV-ролик
» Отрывок
28 мая, четверг
» Отрывок
22 мая, пятница
21 мая, четверг
|
|
|
|
|
«Ассистент звезды», отзыв Сериал «Великая», отзыв «Солнечные противоположности», отзыв «Фея», отзыв «Дoжить до утра», отзыв «Оленья кожа», отзыв «Мир Дикого запада», 3 сезон, отзыв Сериал «Светила», отзыв Сериал «Защищая Джекоба», отзыв «Кровавые машины», отзыв «Тёмное наследие», отзыв «Капоне», отзыв