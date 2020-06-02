Название сериала: Защищая Джейкоба

Оригинальное название: Defending Jacob

О сериале "Защищая Джейкоба":

Крис Эванс и Джейден Мартелл («Оно») в детективном минисериале о семействе, чей сын обвинён в убийстве сверстника.

В одной из ролей: Джей Кей Симмонс.

Режиссёр: Мортен Тилдум («Другая сторона»).