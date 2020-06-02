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Защищая Джейкоба | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 02.06.20

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Все ролики сериала "Защищая Джейкоба" (2, из них 2 новых)

 
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Название сериала: Защищая Джейкоба
Оригинальное название: Defending Jacob
Планы выпуска: 2020 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Сериалы » Детективные
        ... » Драматические
О сериале "Защищая Джейкоба":

Крис Эванс и Джейден Мартелл («Оно») в детективном минисериале о семействе, чей сын обвинён в убийстве сверстника.

В одной из ролей: Джей Кей Симмонс.

Режиссёр: Мортен Тилдум («Другая сторона»).

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Защищая Джейкоба:

Защищая Джейкоба
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 10
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Защищая Джейкоба: Батя разрулит
Сериал похож на «Ошибки прошлого» тем, что на самом деле распутывать загадку убийства здесь не хотят

Ассистент звезды: Продюсер с человеческим лицом
Дакота Джонсон играет идеального, не существующего в реальности продюсера, который думает только о благе автора и о качестве результата

Дожить до утра: Не стреляй
Брюс даже не сумел расшибиться о трактор, весь фильм проведя то во сне, то без сознания, то молча сидя в углу. Душераздирающее зрелище

Кровавые машины: Вызывая Косматоса
Картинка и образность победили всё остальное, несколько раз напомнив «Мэнди» Косматоса

Охота: Их борьба
Полчаса непонятно, какой жанр, и кто главный герой. Каждые пять минут всё меняется, чтобы в итоге стать злободневной сатирой
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Защищая Джейкоба, Defending Jacob new
постеров: 1, кадров: 10
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Майор Гром: Чумной Доктор new
постеров: 4, кадров: 1
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30 мая, суббота

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22 мая, пятница

Бессмертная гвардия, Old Guard new
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