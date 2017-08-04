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Жажда смерти | Трейлеры
Трейлер New :: 04.08.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Жажда смерти
Оригинальное название: Death Wish
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О фильме "Жажда смерти":
Римейк одноимённого фильма 1974 года с Чарли Бронсоном.
После гибели своей семьи примерный отец становится уличным мстителем.
В главной роли: Брюс Уиллис. Автор сценария: Джо Карнахан. Режиссёр: Эли Рот.
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