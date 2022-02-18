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Смерть на Ниле | Трейлеры

Трейлеры » Детектив Рецензии в разделе Лучшие

Русский ролик о съёмках 2 New :: 18.02.22

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Название фильма: Смерть на Ниле
Оригинальное название: Death on the Nile
Прокат в России фильма "Смерть на Ниле": 10 февраля 2022 года
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» Голливуд » Детективы
        ... » Экранизации
О фильме "Смерть на Ниле":

Кеннет Брана после «Восточного экспресса» решил снять ещё один фильм про Эркюля Пуаро.

В ролях: Галь Гадот, Арми Хаммер и разумеется сам Кеннет Брана.

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Смерть на Ниле:

Смерть на Ниле
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 24
трейлеры: 20

Рецензии и обзоры

Кими: Киберпанк 2022
Вас записывают, изучают, взламывают, продают с потрохами и делают на вас огромные деньги, а за одно и делают из вас рабов на корпоративной молотилке чужих душ

Анчартед: на картах не значится: Зато весело
Для тех, кому нравятся оригинальные игры, есть оригинальные игры. Экранизации — не для них

Смерть на Ниле: Леди исчезает
У Агаты Кристи всегда открывался лёгкий и точный портрет эпохи. У Кеннета Браны осталась только криминальная фабула

Камон Камон: Не забудь
Кино трогательное, спокойное, стремящееся одновременно к документальной честности и ностальгическому настроению

Падение Луны: Красивое + подкаст
Дорогое кино про то, как уборщик спасает планету от падающей Луны. Двадцать лет назад оно стало бы культовым
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