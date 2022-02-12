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Смерть на Ниле | Трейлеры

Трейлеры » Детектив Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках 2 New :: 12.02.22

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Все ролики фильма "Смерть на Ниле" (18, из них 5 новых)
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Рецензия » Странные суждения Никита КОМАРОВ

 
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Название фильма: Смерть на Ниле
Оригинальное название: Death on the Nile
Прокат в России фильма "Смерть на Ниле": 10 февраля 2022 года
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» Голливуд » Детективы
        ... » Экранизации
О фильме "Смерть на Ниле":

Кеннет Брана после «Восточного экспресса» решил снять ещё один фильм про Эркюля Пуаро.

В ролях: Галь Гадот, Арми Хаммер и разумеется сам Кеннет Брана.

На главную | Смерть на Ниле: билеты, раписание сеансов | Новинки кино
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Смерть на Ниле:

Смерть на Ниле
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 24
трейлеры: 18

Рецензии и обзоры

Смерть на Ниле: Леди исчезает

За лихо закрученными детективными сюжетами Агаты Кристи всегда открывался лёгкий, ироничный и точный портрет эпохи. У Кеннета Браны осталась только криминальная фабула

Анчартед: на картах не значится: Зато весело
Для тех, кому нравятся оригинальные игры, есть оригинальные игры. Экранизации — не для них

Падение Луны: Красивое + подкаст
Дорогое кино про то, как уборщик спасает планету от падающей Луны. Двадцать лет назад оно стало бы культовым

Параллельные матери: Жажда жизни
Для Альмодовара способность жить, не истязая себя, неразрывно связана с умением принять историю своей семьи и страны

Аллея кошмаров: Лекарство от алкоголизма
Со временем «Аллея», скорее всего, затеряется в фильмографии Дель Торо. Но в то же время это идеальное кино для автора
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Трейлеры, кадры, постеры:

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» Русский ролик о съёмках
» Минутный трейлер
» Отрывок
» TV-ролик 2
» TV-ролик

11 февраля, пятница

Проект Адам, Adam Project new
постеров: 1, кадров: 8
» Русский тизер
» Тизер

Игра теней, Blacklight
» Русский TV-ролик

Анчартед: на картах не значится, Uncharted
» Отрывок 2
» Финальный трейлер

Соник 2 в кино, Sonic the Hedgehog 2
» Ролик с Суперкубка
» TV-ролик 2

Сирано, Cyrano
» Минутный TV-ролик

Лучшие комментарии:
Анчартед: на картах не значится : Наследие Ф. Дрейка и иже с ними. | Legat
Типичный новодел с аллюзиями к Индиане Джонс ну или Ларе Крофт или если хотите к "Доспехам Бога"... далее

10 февраля, четверг
Трейлеры, кадры, постеры:

Мир Юрского периода: Господство, Jurassic World Dominion new
постеров: 2, кадров: 9
» Русский трейлер
» Трейлер
» Русский пролог

Мужчины, Men new
постеров: 1, кадров: 1
» Тизер

Beatles: Get Back – Концерт на крыше, Beatles: Get Back
» Русский IMAX-трейлер
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Первый встречный, Marry Me
» Русский ролик о съёмках 2
» Музыкальный ролик
» Отрывок 2
» Русский ролик о съёмках
» О съёмках 3

9 февраля, среда

Воспламеняющая взглядом, Firestarter new
кадров: 1
» Русский трейлер
» Трейлер

Невыносимая тяжесть огромного таланта, Unbearable Weight of Massive Talent
» Русский трейлер

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Афиша кино: "Анчартед: На картах не значится", "Смерть на Ниле", "Падение Луны", "Аллея кошмаров", "Первый встречный", "Непослушник", "Яйцо Фаберже", "День слепого Валентина"
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