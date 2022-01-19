Название фильма: Смерть на Ниле

Оригинальное название: Death on the Nile

О фильме "Смерть на Ниле":

Кеннет Брана после «Восточного экспресса» решил снять ещё один фильм про Эркюля Пуаро.

В ролях: Галь Гадот, Арми Хаммер и разумеется сам Кеннет Брана.