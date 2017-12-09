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Смерть Сталина | Трейлеры
Промо-ролик New :: 09.12.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Смерть Сталина
Оригинальное название: Death of Stalin
Прокат в России фильма "Смерть Сталина": 25 января 2018 года
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О фильме "Смерть Сталина":
Экранизация комикса про хаос в Кремле сразу после смерти Сталина.
В ролях: Джейсон Айзекс, Стив Бушеми, Ольга Куриленко, Руперт Френд, Пэдди Консидайн.
Режиссёр: Армандо Ианнуччи (сериал «Вице-президент»).
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