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Смерть Сталина | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Промо-ролик New :: 09.12.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Смерть Сталина
Оригинальное название: Death of Stalin
Прокат в России фильма "Смерть Сталина": 25 января 2018 года
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О фильме "Смерть Сталина":

Экранизация комикса про хаос в Кремле сразу после смерти Сталина.

В ролях: Джейсон Айзекс, Стив Бушеми, Ольга Куриленко, Руперт Френд, Пэдди Консидайн.

Режиссёр: Армандо Ианнуччи (сериал «Вице-президент»).

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Смерть Сталина:

Смерть Сталина
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 13
трейлеры: 4

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