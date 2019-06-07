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Дэдвуд | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 07.06.19


Все ролики фильма "Дэдвуд" (3, из них 3 новых)

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Название фильма: Дэдвуд
Оригинальное название: Deadwood
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О фильме "Дэдвуд":

Тимоти Олифант и Йен Макшейн в полнометражном продолжении одноимённого культового верстерн-сериала (2004-2006) о криминальном мире Дэдвуда, штат Южная Дакота. Действие происходит спустя 10 лет после окончания сериала. Сценарий написал шоу-раннер оригинала Дэвид Милч.

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Дэдвуд:

Дэдвуд
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 8
трейлеры: 3

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