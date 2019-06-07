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Дэдвуд | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 8 | трейлеры: 3 | постеры
Рекап сериала New :: 07.06.19
Название фильма: Дэдвуд
Оригинальное название: Deadwood
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О фильме "Дэдвуд":
Тимоти Олифант и Йен Макшейн в полнометражном продолжении одноимённого культового верстерн-сериала (2004-2006) о криминальном мире Дэдвуда, штат Южная Дакота. Действие происходит спустя 10 лет после окончания сериала. Сценарий написал шоу-раннер оригинала Дэвид Милч.
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