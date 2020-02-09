  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Оскар 2020 : фото церемонии

Тёмные воды

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Заражение

Никита КОМАРОВ, 9 февраля 2020
Рецензия

В 1998 году адвокат Роберт Билотт, чьей специализацией являлась защита корпораций в делах о загрязнении окружающей среды, был сподвигнут на расследование, поставившее его перед фактом: химический гигант DuPont десятилетиями осознанно травил население его родного городка канцерогенной перфтороктановой кислотой, без лишних объяснений используя её в производстве и сбрасывая в местную почву. Поколение или два назад эта история послужила бы основой для тяжёлой, но вдохновляющей голливудской драмы: пробуждение совести, Давид и Голиаф, компромиссная победа, вроде как бы наверное должная вселить какую-то надежду на будущее. «Тёмные воды», строго говоря, соответствуют этому описанию, но им не ограничены: точнее и важнее будет сказать, что это самый настоящий хоррор, и в этом есть что-то уже именно от сегодняшнего дня.

В исполнении Тодда Хэйнса, после «Кэрол» продолжающего отлавливать внезапный для себя материал, юридический триллер на основе журнальной статьи поначалу выглядел ещё страннее, чем драма про детей (та была хотя бы насквозь киноманской), но режиссёр берётся за дело с должным апломбом. Тон задаётся с пролога, в котором гуляющая ночью молодёжь решает искупаться в пруду рядом с предприятием: дело происходит в 1975 году, и плавающая рядом с персонажами камера более чем намеренно отсылает к великому экранному чудовищу. Вот только здесь куда более реальной угрозой является не физическое существо, но сама вода, в которую даже не надо заходить, чтобы стать её жертвой.

Тёмные воды

Тёмные воды

Хэйнс всегда предпочитал снимать с определённой дистанции, и в «Тёмных водах» имеет возможность использовать её ради установления едкого, безысходного напряжения впервые со времён своей культовой жуткой «Безопасности». Медленный зум и панорамирование усиливают впечатление от камеры как от подглядывающего за персонажами незваного гостя, уличные сцены по умолчанию имеют трупно-синий оттенок, в кадре не видно ни одного дерева с листьями. После того, как Билотт осознаёт всю серьёзность происходящего, Хэйнс включает за кадром неофициальный фолк-гимн “Take Me Home, Country Roads”: противопоставление, которое заходит глубже дешёвой иронии, сталкивая ностальгические представления о доме с новым страшным знанием, на которое уже не закрыть глаза.

Сам герой в исполнении Руффало также начинает фильм сутулым и нехаризматичным, по ходу дела становится лишь подавленнее, одной из кульминационных наград за весь его стресс оказывается микроинсульт: яд не прямо, так косвенно заражает всё, включая попытки рассказать о нём. Работа с ремесленническим, по большому счёту, сценарием становится для Хэйнса не самым худшим вариантом, позволяя ему заполнять подобным образом пробелы и расставлять акценты. Тем не менее, и он бессилен перед такими клише, как внезапное просвещение и якобы спонтанный эмоциональный финальный монолог; повторяющимися сценами, где Билотта и поддержавших его местных незаслуженно судят окружающие; типажом нервничающей жены, из которого даже у такой живой актрисы, как Энн Хэтуэй, не получается сделать самодостаточного человека.

К финалу сценарий, следуя за реальными событиями, выравнивает курс и делает упор на достижения своего героя, отмечая их в подводящем итоги тексте едва ли не с родительской гордостью. Другое дело, что к тому времени годы убежали, как в «Зодиаке», каждая победа так или иначе оказывается сомнительной, и, на какую сумму бы ни было вынуждено раскошелиться конкретное пойманное за руку лицо, система от этого не меняется. Яд распространился уже слишком широко.

Тёмные воды


 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Тёмные воды
Оригинальное название: Dark Waters
Прокат в России фильма "Тёмные воды": 6 февраля 2020 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Голливуд » Драмы
» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Тёмные воды":

Основанная на реальных событиях история корпоративного юриста, раскрывшего многолетнюю историю загрязнения окружающей среды химической компанией.

В ролях: Марк Руффало, Энн Хэтуэй.

Режиссёр: Тодд Хэйнс.

На главную | Тёмные воды: билеты, раписание сеансов | Новинки кино

Новинки кино:
Пила: СпиральСоник в киноДжентльменыЛюди Икс: Новые мутантыВперёдМиньоны: ГрювитацияТоп Ган: МэверикФорсаж 9
Недавние громкие новинки:
Очень странные делаСоник в киноДжентльменыЛучше звоните СолуХищные птицыПлохие парни навсегдаМир Дикого западаКамуфляж и шпионаж

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Драма":
Просто помиловать Дублированный TV-ролик 2
» Дублированный TV-ролик
Чернобыль: Бездна Тизер-трейлер
Сопротивление Трейлер
Опесная роль Джин Сиберг Русский трейлер
Под откос Трейлер
Скандал Русский трейлер
Просто помиловать О съёмках
Дело Ричарда Джуэлла Русский TV-ролик
Скандал Отрывок 3
» Отрывок 2
Брачная история Отрывок 2
» О съёмках
» Отрывок
Тёмные воды О съёмках
  
Новые трейлеры:
Очень странные дела 4 сезон, тизер
Пила: Спираль Трейлер
» Русский трейлер
Удивительное путешествие доктора Дулиттла Дублированный промо-ролик 2
» Дублированный промо-ролик
Не время умирать Музыкальный ролик Билли Айлиш
Соник в кино Дублированный отрывок
Французский диспетчер Трейлер
Зов предков Промо-ролик
Изменённый углерод Рекап
Соник в кино О съёмках
Зов предков Отрывок 3
Джентльмены Дублированный отрывок 3
Зов предков Отрывок 2
Охота Трейлер 2
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 февраль март апрель май
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Тёмные воды:

Тёмные воды
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

Sonic the Hedgehog: Мёртвый бассейн

Всё лучшее в «Сонике» кратковременно, фрагментарно и частично украдено. Такое кино не мог спасти Джим Кэрри. Даже если бы ему написали хорошие шутки, чтобы он не занимался только кривлянием

Джентльмены: Чисто британская история
Это настоящий детектив, в котором до самого конца не понимаешь, кого запихнут по частям в холодильник

Цвет из иных миров: Мутация
Перед нами история, в которой не происходит ничего, кроме медленной смерти: неведомая космическая дрянь просто падает с небес

Галерея: Оскар-2020, фоторепортаж церемонии
9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения премии «Оскар»

Молодой Папа: Второй сезон. Новый Папа
В «Новом папе» часто сравнивают вещи с поэзией, и само кино словно хочет в неё превратиться, но вместо этого превращается в театр
Ещё рецензии

Обновления

15 февраля, суббота

Лучшие комментарии:
Джентльмены : Про что кино (спойлеры!) | Vashe
Однажды наркоторговец Микки Пирсон/кинорежиссер Гай Ричи решил продать свой бизнес по выращиванию марихуаны/талант автора криминальных комедий американским... далее

14 февраля, пятница
Трейлеры, кадры, постеры:

Очень странные дела
Очень странные дела, Stranger Things
» 4 сезон, тизер

Пила: Спираль, Spiral: From the Book of Saw new
постеров: 1, кадров: 6
» Русский трейлер
» Трейлер

Удивительное путешествие доктора Дулиттла, Voyage of Doctor Dolittle
» Дублированный промо-ролик 2
» Дублированный промо-ролик

Не время умирать, No Time to Die
» Музыкальный ролик Билли Айлиш

13 февраля, четверг

Соник в кино, Sonic the Hedgehog
» Дублированный отрывок
» О съёмках

Французский диспетчер, French Dispatch new
постеров: 1, кадров: 10
» Трейлер

Зов предков, Call of the Wild
» Промо-ролик
» Отрывок 3
» Отрывок 2

Изменённый углерод, Altered Carbon
» Трейлер, 2 сезон
» Рекап

12 февраля, среда

Джентльмены, Gentlemen
» Дублированный отрывок 3
» Дублированный отрывок 2
» Дублированный отрывок

Охота, Hunt
» Трейлер 2

11 февраля, вторник

Мулан, Mulan
» TV-ролик

Просто помиловать, Just Mercy
» Дублированный TV-ролик 2

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

Оскар 2020, фоторепортаж . «Соник в кино», рецензия . «Джентльмены», рецензия . «Плохие парни навсегда», рецензия . «Хищные птицы», рецензия . «Маленькие женщины», рецензия . «Кома», отзыв . «1917», отзыв . «Мандалорец», отзыв . «Ведьмак», рецензия . «Цвет из иных миров», рецензия . Сериал «Новый Папа», отзыв . «Неогранённые алмазы», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Джентльмены", "Лёд 2", "Хищные птицы", "Соник в кино", "Скандал", "Игры с огнём", "1917", "Холоп"
Новинки кино 2020: "Соник в кино", "Пушки Акимбо", "Вперёд", "Бладшот", "Тихое место 2", "Мулан", "Люди Икс: Новые мутанты", "Не время умирать", "Спутник"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   