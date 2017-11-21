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Тёмные времена | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок New :: 21.11.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Тёмные времена
Оригинальное название: Darkest Hour
Прокат в России фильма "Тёмные времена": 18 января 2018 года
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        ... » Современные драмы
О фильме "Тёмные времена":

История Черчилля на посту премьер-министра Великобритании.

В ролях: Гэри Олдман, Лили Джеймс, Бен Мендельсон.

Режиссёр: Джо Райт.

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Тёмные времена:

Тёмные времена
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 5

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Несмотря на марвеловские схемы, «Лига» изображает самую типичную, классическую дисишную вселенную, где все персонажи совершенно каноничны

Субурбикон: Клуни как Коэны
Клуни сумел сохранить особый стиль Коэнов и ничего не испортить. И в конкурсе на самое смешное выражение лица человека, попавшего в сложные обстоятельства никто не перегнул палку

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22 ноября, среда

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