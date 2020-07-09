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Тьма | Трейлеры
Неудачные дубли New :: 09.07.20
Название сериала: Тьма
Оригинальное название: Dark
Планы выпуска: 2017 год
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О сериале "Тьма":
Немецкий фантастический сериал, купленный «Нетфликсом», про то, как в маленьком городке пропадают дети и начинаются странные дела. Режиссёр: Баран бо Одар.
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