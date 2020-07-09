Название сериала: Тьма

Оригинальное название: Dark

О сериале "Тьма":

Немецкий фантастический сериал, купленный «Нетфликсом», про то, как в маленьком городке пропадают дети и начинаются странные дела. Режиссёр: Баран бо Одар.