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Тьма | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [3]

Неудачные дубли New :: 09.07.20

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Все ролики сериала "Тьма" (8, из них 2 новых)

 
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Название сериала: Тьма
Оригинальное название: Dark
Планы выпуска: 2017 год
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Тьма":

Немецкий фантастический сериал, купленный «Нетфликсом», про то, как в маленьком городке пропадают дети и начинаются странные дела. Режиссёр: Баран бо Одар.

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Тьма:

Тьма
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 31
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Тьма: 3 сезон: Мир Адама и мир Евы
Времён, реальностей, персонажей, возрастов персонажей тут становится так много, что узел этот приходится буквально разрубать

Думай, как собака: По-собачьи
Авторы собрали пацана, собаку, родителей, миллиардера, но вместо того чтобы снять фильм про них, развезли всё это во что-то невнятное

Вьена и «Призраки»: Езжай, куда ехал
Двое сели на мотоцикл и под щемящую депрессивную музыку поехали в никуда, счастливые от того, что они вырвались на свободу

Форпост: Чужая война
В финальном сезоне «Родины» выдуманная история про такой же форпост снята ничуть не менее достоверно

Мой шпион: Ласковый и нежный
Авторы решили не заморачиваться по поводу деталей, в итоге получилась незамысловатая, но достаточно тёплая проходная комедия про детей и шпионов
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