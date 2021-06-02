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Круэлла | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

Русский TV-ролик 2 New :: 02.06.21

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Все ролики фильма "Круэлла" (23, из них 6 новых)

 
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Название фильма: Круэлла
Оригинальное название: Cruella
Прокат в России фильма "Круэлла": 3 июня 2021 года
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» Блокбастеры » Приключения
О фильме "Круэлла":

Эмма Стоун в роли диснеевской злодейки из «101 далматинца» Круэллы де Виль. Эмма Томпсон сыграла её соперницу Баронессу.

В качестве одного из продюсеров выступила первая исполнительница роли Гленн Клоуз.

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Круэлла:

Круэлла
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 11
трейлеры: 23

Рецензии и обзоры

Тихое место 2: Ходячие слуханцы
В оригинале монстряшек было мало, и они не высовываются до самого финала, тут же они нам буквально садятся на лицо

Круэлла: Эстелла против всех
Сложный, многогранный приквел, с вотэтоповоротами, похоронами, гэгами, и отсылочками к оригиналу

Друзья: Воссоединение: И в музей
Это даже не современное лайв-шоу с динамичными камерами и виртуальными декорациями, мы получили банальный фильм о съёмках

Армия мертвецов: Это личное + видеоподкаст
Через Батисту Снайдер прямым текстом много раз просит прощения у дочери, что его не было рядом

Форсаж 9: Гадкий Торетто
Про папу-гонщика, брата-угонщика и вообще про то, что ради семьи и кадык вырвешь, и на кичу заедешь
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