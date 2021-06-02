Название фильма: Круэлла

Оригинальное название: Cruella

О фильме "Круэлла":

Эмма Стоун в роли диснеевской злодейки из «101 далматинца» Круэллы де Виль. Эмма Томпсон сыграла её соперницу Баронессу.

В качестве одного из продюсеров выступила первая исполнительница роли Гленн Клоуз.