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Круэлла | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 2 New :: 14.05.21

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Все ролики фильма "Круэлла" (13, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Круэлла
Оригинальное название: Cruella
Прокат в России фильма "Круэлла": 3 июня 2021 года
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» Блокбастеры » Приключения
О фильме "Круэлла":

Эмма Стоун в роли диснеевской злодейки из «101 далматинца» Круэллы де Виль.

В качестве одного из продюсеров выступила первая исполнительница роли Гленн Клоуз.

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Ролики в разделе "Приключения и фэнтэзи":
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Круэлла:

Круэлла
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 11
трейлеры: 13

Рецензии и обзоры

Те, кто желает мне смерти: Как Джоли у деревенских кирку одалживала
Это вам не «Огонь», там никого не било молнией и там в лесу не было двух киллеров, охотящихся на пацана

Непобедимый: Пранк
Самый близкий аналог сериала — скорее, «Рик и Морти». И это отчасти объясняет весь хайп, из-за которого сериал продлили сразу на два сезона вперёд

Наследие Юпитера: Старый Супермен
Предыстория — это то единственное, что тут оказывается хоть сколько-нибудь завершённым. Основной же сюжет остался без внятного финала

Звёздный рубеж: Коcмическое уныние
Ладно бы авторы осознавали собственную неспособность снимать, уйдя в осознанную самопародию. Нет, ребята предельно серьёзны

Восемь сотен: Ни шагу назад
Можем ли мы снимать такое же? Можем, и делали это раньше. Способно ли у нас подобное кино собирать большие деньги? Уже давно нет
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