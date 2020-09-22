  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Семейка Крудс: Новоселье | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 22.09.20

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Семейка Крудс: Новоселье" (2, из них 2 новых)

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Семейка Крудс: Новоселье
Оригинальное название: Croods 2: New Age
Прокат в России фильма "Семейка Крудс: Новоселье": 24 декабря 2020 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Блокбастеры » Анимационные
» Анимация » Компьютерная
О фильме "Семейка Крудс: Новоселье":

Продолжаение приключений семейки Крудс, которая встречает более продвинутую семейку.

В орилиганел роли озвучивают: Николас Кейдж, Райан Рейнольдс, Эмма Стоун, Кэтрин Кинер, Лесли Манн, Питер Динклэйдж.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Семейка Крудс: НовосельеНе время умиратьДюнаЛьвицаМуланДоводНовые мутантыБилл и Тед
Недавние громкие новинки:
МуланДоводЛига СправедливостиСпутникМир Дикого западаПлохие парни навсегдаБладшотОчень странные дела

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Фильм-детям":
Семейка Крудс: Новоселье Русский трейлер
» Трейлер
Мулан Русский ролик об озвучке
Белка и Стрелка. Карибская тайна Промо-ролик
Мулан Дублированный музыкальный ролик
» О съёмках 3
» Дублированный минутный трейлер
Конёк-горбунок Тизер
Мулан Минутный трейлер
» О съёмках 2
» Промо-ролик
Скуби-Ду! Дублированный отрывок
Мулан Музыкальный ролик
Скуби-Ду! Дублированный TV-ролик 2
» Дублированный TV-ролик
 
Новые трейлеры:
Семейка Крудс: Новоселье Русский трейлер
» Трейлер
Энола Холмс О съёмках
Гипноз Трейлер
Мандалорец Русский трейлер, 2 сезон
Энола Холмс Промо-ролик
Фарго Тизер 2, сезон 4
Честный кандидат Русский трейлер
Падение Русский трейлер
» Трейлер
Тайны, которые мы храним Отрывок 2
Подольские курсанты Трейлер
Дорогие товарищи! Трейлер
Мандалорец Трейлер, 2 сезон
Гнездо Трейлер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2021
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Семейка Крудс: Новоселье:

Семейка Крудс: Новоселье
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Тайны, которые мы храним: Нюрнберг в подвале
Кино напоминает средневековые расследовательские практики, где доказательством дьявольскых козней является то, утонул ли подозреваемый или выплыл

Дьявол всегда здесь: Заблудшие овцы
Глядя на этот набор травмированных людей, иррациональных поступков и предсмертных ироний, можно увидеть в нём коэнообразную чёрную комедию

Львица: Изгой-два
В промежутке между стрельбой и погонями по саванне это да, то самое «женское кино» во всех смыслах

Я подумываю со всем этим покончить: Игры разума
Кауфман пытается увлечь своего зрителя эмоционально, в то же время заставляя его гадать о природе всего происходящего

Мулан: Честь для семейства Хуа
Сказку заменили на тёмное фэнтэзи, мелодраму на драму. И в итоге такой подход работает
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Семейка Крудс: Новоселье, Croods 2: New Age new
постеров: 1, кадров: 6
» Русский трейлер
» Трейлер

Энола Холмс, Enola Holmes
» О съёмках
» Промо-ролик

21 сентября, понедельник
Бокс-офис США: «Довод» лидирует на обвалившемся рынке
В отличие от мировых рынков, североамериканский по разным причинам не желает полноценно открываться...
Трейлеры, кадры, постеры:

Гипноз new
постеров: 1, кадров: 3
» Трейлер

Мандалорец, Mandalorian
» Русский трейлер, 2 сезон
» Трейлер, 2 сезон

20 сентября, воскресенье
Кинокасса России: «После. Глава 2» опережает «Довод» и «Мулан»
Отечественный прокат желает открыться, и в первую очередь желают этого наши зрители, а потому даже в отсутствие внятных премьер сборы продолжают расти. В данном случае...

19 сентября, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Фарго, Fargo
» Тизер 2, сезон 4

18 сентября, пятница

Честный кандидат, Irresistible
» Русский трейлер

17 сентября, четверг

Падение, Falling new
постеров: 3, кадров: 8
» Русский трейлер
» Трейлер

Тайны, которые мы храним, Secrets We Keep
» Отрывок 2

16 сентября, среда

Подольские курсанты new
постеров: 1, кадров: 6
» Трейлер

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Мулан», рецензия . «Довод», рецензия . «Новые мутанты», отзыв . «Львица», отзыв . «Билл и Тед», отзыв . «Дьявол всегда здесь», отзыв . «Агент Ева», отзыв . «Я подумываю со всем этим покончить», рецензия . «Вратарь галактики», отзыв . «Тайны, которые мы храним», отзыв . «Гренландия», отзыв . «Выбивая долги», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Львица", "После. Глава 2", "Довод", "Мулан", "Антебеллум", "Ко-ко-ко", "Заклятье. Дом 32", "Новые мутанты"
Новинки кино 2020: "Стрельцов", "Честный вор", "Конёк-горбунок", "На связи", "Чернобыль", "Подольские курсанты", "Чёрная Вдова", "Душа", "Не время умирать"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   