Название фильма: Хороший, плохой, коп

Оригинальное название: CopShop

О фильме "Хороший, плохой, коп":

Фрэнк Грилло и Джерард Батлер в боевике Джо Карнахана («День курка») о противостоянии охотников за головами и местной чернокожей женщины-копа в попытке оставить себе одного неприятного заключённого.