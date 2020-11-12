Название фильма: Афера по-голливудски

Оригинальное название: Comeback Trail

О фильме "Афера по-голливудски":

Роберт де Ниро, Морган Фриман, Томми Ли Джонс в криминальной комедии о двух продюсерах, которые задолжали денег мафии, и теперь хотят заработать на страховке от смерти пожилого актёра на съёмках вестерна.