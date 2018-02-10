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Парадокс Кловерфильда | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-катастрофа Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 2 New :: 10.02.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Парадокс Кловерфильда
Оригинальное название: Cloverfield Paradox
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Фантастика
О фильме "Парадокс Кловерфильда":

Экипаж космической станции борется за выживание после ужасного открытия в ходе научного эксперимента на борту.

Джей-Джей Абрамс продолжает выпускать фантастические триллеры под брэндом «Кловерфильда», на этот раз для «Нетфликс». В ролях: Элизабет Дебики, Даниэль Брюль.

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Парадокс Кловерфильда:

Парадокс Кловерфильда
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 4

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