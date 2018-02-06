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Парадокс Кловерфильда | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-катастрофа Рецензии в разделе Лучшие

Ролик с Суперкубка 2 New :: 06.02.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Парадокс Кловерфильда
Оригинальное название: Cloverfield Paradox
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Фантастика
О фильме "Парадокс Кловерфильда":

Экипаж космической станции борется за выживание после ужасного открытия в ходе научного эксперимента на борту.

Джей-Джей Абрамс продолжает выпускать фантастические триллеры под брэндом «Кловерфильда», на этот раз для «Нетфликс». В ролях: Элизабет Дебики, Даниэль Брюль.

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Парадокс Кловерфильда:

Парадокс Кловерфильда
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Селфи: В торможении

Минаев не сделал никаких выводов после первого «Духлесса». Теперь, он говорит, мы за лайками гонимся. Мы хотим, чтобы нас любили. Мы хотим быть ненастоящими, потому что нас хотят видеть ненастоящими

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