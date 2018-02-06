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Название фильма: Парадокс Кловерфильда

Оригинальное название: Cloverfield Paradox

О фильме "Парадокс Кловерфильда":

Экипаж космической станции борется за выживание после ужасного открытия в ходе научного эксперимента на борту.

Джей-Джей Абрамс продолжает выпускать фантастические триллеры под брэндом «Кловерфильда», на этот раз для «Нетфликс». В ролях: Элизабет Дебики, Даниэль Брюль.