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Парадокс Кловерфильда | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Ролик с Суперкубка 2 New :: 06.02.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Парадокс Кловерфильда
Оригинальное название: Cloverfield Paradox
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... » Фантастика
О фильме "Парадокс Кловерфильда":
Экипаж космической станции борется за выживание после ужасного открытия в ходе научного эксперимента на борту.
Джей-Джей Абрамс продолжает выпускать фантастические триллеры под брэндом «Кловерфильда», на этот раз для «Нетфликс». В ролях: Элизабет Дебики, Даниэль Брюль.
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