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Город слабых огней | Трейлеры
Трейлер New :: 23.01.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Город слабых огней
Оригинальное название: City of Tiny Lights
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О фильме "Город слабых огней":
Главный герой решает помочь проститутке, и оказывается ввязан в политические интриги.
В главной роли: Риз Ахмед («Изгой-один»).
Режиссёр: Пит Трэвис («Судья Дредд»).
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