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Детские игры | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 3 | постеры: 4 | в ролях
Трейлер New :: 24.04.19 ссылка на ролик
Название фильма: Детские игры
Оригинальное название: Child's Play
Прокат в России фильма "Детские игры": 21 июня 2019 года
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О фильме "Детские игры":
Марк Хэмилл озвучивает монструозную куклу Чаки в перезапуске классического хоррор-франчайза.
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