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По наклонной | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Русский онлайн-трейлер New :: 18.02.21


Все ролики фильма "По наклонной" (6)

 
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Название фильма: По наклонной
Оригинальное название: Cherry
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» Голливуд » Криминальные
О фильме "По наклонной":

Том Холланд в криминальном триллере братьев Руссо о страдающем ПТСР бывшем военном медике, который занялся грабежом банков.

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По наклонной:

По наклонной
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 6
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Блаженство: Параллельные миры
Если у Лема это всё-таки была настоящая футурология пополам с мелодрамой, то тут мы наблюдаем практически чистую мелодраму

Ваша честь: Это другое
Вместо учителя химии в Альбукерке мы видим судью в Новом Орлеане. В остальном различия становятся весьма незначительными

Палмер: Пацаны за квир
Тимберлейк получил ту драматическую роль, с которой он, безусловно, мог прекрасно справиться (и справился), но из которой очевидно, что он заслуживает большего

Дикая парочка: Деревенская мелодрама
Поскольку ирландец не может не рассказывать истории, то он обязательно вернётся, даже если его об этом не просили

Опасный соблазн: Секс — это опасно
Никто не может быть обвинён в преступлении иначе как по приговору суда. Но он же двух-то человек точно завалил, не? Хотя, они оба были белые
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