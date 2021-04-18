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Чернобыль | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

Видеоподкаст "Мы ругаем" New :: 18.04.21


Все ролики фильма "Чернобыль" (9, из них 2 новых)

 
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Прокат в России фильма "Чернобыль": 15 апреля 2021 года
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» Российское кино » Биографические
        ... » Блокбастеры
О фильме "Чернобыль":

Данила Козловский, Оксана Акиньшина в драме Данилы Козловского на основе реальных событий о трёх «водолазах» Алексее Ананенко, Валерии Беспалове и Борисе Баранове, спустившихся в барботер Чернобыльской АЭС и открывших там заслонки, чтобы спустить воду.

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Чернобыль:

Чернобыль
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 16
трейлеры: 9

Рецензии и обзоры

Чернобыль: Покажи мне драму + видеоподкаст

Про виновников катастрофы Козловский за фильм говорит дважды. Оба раза коротко и смешно. Главный герой спрашивает, кто виноват, а ему отвечают, что какая разница. Действительно, какая разница

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Чернобыль
Чернобыль
Прокат в России: 15 апреля 2021 года
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«Чернобыль», рецензия + подкаст . «Майор Гром: Чумной Доктор», отзыв + подкаст . «Гениальное ограбление», отзыв . «Годзилла против Конга», рецензия + подкаст . «Райя и последний дракон», отзыв . «Мортал комбат», отзыв . «Никто», отзыв . «Сила грома», отзыв . «Сквозь снег», 2 сезон, отзыв . «Ученик экзорциста», отзыв . «Снайдеркат», подкаст .
 
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