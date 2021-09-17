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Холодный расчёт | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 6 | постеры: 2 | в ролях
Дублированный отрывок New :: 17.09.21
Название фильма: Холодный расчёт
Оригинальное название: Card Counter
Прокат в России фильма "Холодный расчёт": 23 сентября 2021 года
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... » Триллеры
О фильме "Холодный расчёт":
Оскар Айзек, Виллем Дефо в триллере о профессиональном карточном игроке, который пытается разобраться со своим прошлым.
Сценарист и режиссёр: Пол Шредер. Продюсер: Мартин Скорсезе.
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