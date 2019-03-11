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Битва за Землю | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 8 | постеры: 3 | в ролях
О съёмках New :: 11.03.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Битва за Землю
Оригинальное название: Captive State
Прокат в России фильма "Битва за Землю": 10 мая 2019 года
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Битва за Землю":
После захвата Земли пришельцами на планете установилась марионеточная диктатура.
Режиссёр: Руперт Уайатт. В ролях: Джон Гудман, Вера Фармига.
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