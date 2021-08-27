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Кэндимен | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок New :: 27.08.21

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Все ролики фильма "Кэндимен" (7, из них 4 новых)

 
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Название фильма: Кэндимен
Оригинальное название: Candyman
Прокат в России фильма "Кэндимен": 26 августа 2021 года
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» Независимое кино » Триллеры и хорроры
О фильме "Кэндимен":

Продюсер и сценарист Джордан Пил («Мы», «Прочь») представляет новый остросоциальный триллер о чикагском маньяке Кэндимене, который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам.

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Кэндимен:

Кэндимен
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 9
трейлеры: 7

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