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Кэндимен | Трейлеры
Отрывок New :: 27.08.21
Название фильма: Кэндимен
Оригинальное название: Candyman
Прокат в России фильма "Кэндимен": 26 августа 2021 года
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О фильме "Кэндимен":
Продюсер и сценарист Джордан Пил («Мы», «Прочь») представляет новый остросоциальный триллер о чикагском маньяке Кэндимене, который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам.
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