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Пацаны | Трейлеры
о сериале: рецензии: 2 | кадры | трейлеры: 26 | постеры | в ролях
Промо-ролик, сезон 3 New :: 16.10.20
Название сериала: Пацаны
Оригинальное название: Boys
Планы выпуска: 2019 год
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О сериале "Пацаны":
Карл Урбан в сериальном антикомиксе Сета Рогена и Эрика Крипке («Революция») о группе мстителей супергероям, которые начали вести слишком разнузданный образ жизни.
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Пацаны:
Пацаны: Сезон 2: Борцы и дети
Честный вор: Рыжий, честный, влюблённый
Гнездо: Нищета и собаки
Кто не спрятался: Нервное
Ещё по одной: Побег откладывается
15 октября, четверг
14 октября, среда
13 октября, вторник
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