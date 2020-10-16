  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Пацаны | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [3]

Промо-ролик, сезон 3 New :: 16.10.20


Все ролики сериала "Пацаны" (26)

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: Пацаны
Оригинальное название: Boys
Планы выпуска: 2019 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Сериалы » Комикс
О сериале "Пацаны":

Карл Урбан в сериальном антикомиксе Сета Рогена и Эрика Крипке («Революция») о группе мстителей супергероям, которые начали вести слишком разнузданный образ жизни.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Обратная связьДушаОхотник на монстровЧестный ворГлавный геройМайор Гром: Чумной ДокторНе время умиратьСемейка Крудс: Новоселье
Недавние громкие новинки:
МуланДоводЛига СправедливостиСпутникМир Дикого западаПлохие парни навсегдаБладшотОчень странные дела

Ролики в разделе "Сериалы":
Тёмные начала Русский трейлер 2, сезон 2
» Трейлер 2, сезон 2
Пацаны Промо-ролик, сезон 3
Отыграть назад Русский тизер
Птица доброго господа Русский трейлер
» Трейлер
Псих Трейлер
Воспитанные волками Трейлер 2
» Трейлер
Лунная База 8 Русский трейлер
» Отрывок
» Трейлер
Американские боги Тизер-трейлер, 3 сезон
Сквозь снег Тизер-трейлер, сезон 2
Экспансия 5 сезон, трейлер
  
Новые трейлеры:
Тёмные начала Русский трейлер 2, сезон 2
» Трейлер 2, сезон 2
Пацаны Промо-ролик, сезон 3
Обратная связь Трейлер
Ребекка Отрывок 2
» Отрывок
Душа Русский трейлер 2
» Трейлер 2
Борат 2 Русский трейлер
Охотник на монстров Русский трейлер
» Трейлер
Ребекка О съёмках
Охотник на монстров Международный трейлер
Шесть минут до полуночи Трейлер
Ребекка Трейлер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 октябрь ноябрь декабрь 2021 январь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Пацаны:

Пацаны
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 1
трейлеры: 26

Рецензии и обзоры

Пацаны: Сезон 2: Борцы и дети
Главный извращенец-убийца, живший ради грудного молока, быстро превратился в травмированного, но умеющего сочувствовать человека

Честный вор: Рыжий, честный, влюблённый
Лайам Нисон может играть такие роли, не переставая попивать пина коладу в собственном бассейне в задымлённой Калифорнии

Гнездо: Нищета и собаки
Немудрящая притча о том, что всяк сверчок знай свой шесток, к концу фильма становится давящей драмой о внутренней пустоте

Кто не спрятался: Нервное
У Франко и Свонберга получилось грамотное, аккуратное, красивое кино, если смотреть на него вне жанра

Ещё по одной: Побег откладывается
Новый фильм Вентерберга был включён в конкурсную программу 73-го Каннского фестиваля. Но этот киногод на Круазетт не состоялся
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Стрельцов», отзыв . «Честный вор», отзыв . «Довод», рецензия . «Гнездо», отзыв . «Антебеллум», отзыв . «Дьявол всегда здесь», отзыв . Сериал «Вдали», отзыв . «Ещё по одной», отзыв . «Вратарь галактики», отзыв . Сериал «Пацаны», 2 сезон, отзыв . «Мулан», рецензия . «Энола Холмс», отзыв . «Капоне», отзыв . «Новые мутанты», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Гипноз", "Гудбай, Америка", "Авангард: Арктические волки", "Стрельцов", "Довод", "Честный вор", "Семейка Бигфутов", "Мулан"
Новинки кино 2020: "Подольские курсанты", "Охотник на монстров", "Главный герой", "Огонь", "Семейка Крудс: Новоселье", "Чудо-женщина 1984", "Последний богатырь 2: Корень зла", "Душа", "Kingsman: Начало"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   