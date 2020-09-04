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Пацаны | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [3]

Промо-ролик New :: 04.09.20

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Все ролики сериала "Пацаны" (25, из них 2 новых)

 
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Название сериала: Пацаны
Оригинальное название: Boys
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Комикс
О сериале "Пацаны":

Карл Урбан в сериальном антикомиксе Сета Рогена и Эрика Крипке («Революция») о группе мстителей супергероям, которые начали вести слишком разнузданный образ жизни.

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Пацаны:

Пацаны
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 1
трейлеры: 25

Рецензии и обзоры

Довод: Нет судьбы

Во всём фильме не больше внутренней логики, чем в известном софизме про курицу и яйцо, принцип состоит в том, что каждая ключевая сцена повторяется дважды, сначала вперёд во времени, а потом обратно

Новые мутанты: Бесконтролка
Тот факт, что фильм в итоге всё-таки вышел в прокат, это не чудо чудесное, а просто случайность, проблемы фильма всё равно при нём

Билл и Тед: Старость и радость
Фильм ни на секунду не пытается быть чем-то большим, чем легкомысленной и милой ерундой. В конце все танцуют

Вратарь галактики: Космобольцы-добровольцы
Для детского кино слишком много серьёзных щей, для взрослого кино слишком много хиханек, авторы так до конца и не определись, что снимаем

Выбивая долги: Понты
Фильм строит из себя криминальную трагедию, оставаясь дешёвым телевизионным мылом, которое безосновательно срывается в ультранасилие
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» Промо-ролик
» Интервью 2

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3 сентября, четверг

Не время умирать, No Time to Die
постеров: +1
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1 сентября, вторник

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