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Кинотавр 2018: фоторепортаж

Книжный клуб | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 03.06.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Книжный клуб
Оригинальное название: Book Club
Прокат в России фильма "Книжный клуб": 28 июня 2018 года
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» Голливуд » Комедии » Для взрослых
        ... » Комедии положений
О фильме "Книжный клуб":

Дайан Китон и Джейн Фонда в комедии о том, как в руки утончённых интеллектуалок бальзаковского возраста попадает эротический бестселлер «Пятьдесят оттенков серого».

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Книжный клуб:

Книжный клуб
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 21
трейлеры: 2

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