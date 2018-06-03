|
Книжный клуб | Трейлеры
о фильме: кадры: 21 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 03.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Книжный клуб
Оригинальное название: Book Club
Прокат в России фильма "Книжный клуб": 28 июня 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Голливуд » Комедии » Для взрослых
... » Комедии положений
О фильме "Книжный клуб":
Дайан Китон и Джейн Фонда в комедии о том, как в руки утончённых интеллектуалок бальзаковского возраста попадает эротический бестселлер «Пятьдесят оттенков серого».
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Книжный клуб:
Галерея: Кинотавр 2018
Новинки июня: «Мир Юрского периода 2», «Суперсемейка 2», «8 подруг Оушена» и другие сиквелы
Как разговаривать с девушками на вечеринках: Не будем больше об этом
Черновик: Российское кино как хождение по кругу
Красный воробей: П — Патриотизм
Суперсемейка 2, Incredibles 2
Прокат в России: 14 июня 2018 года
» Отрывок
2 июня, суббота
Кинотавр 2018, фоторепортаж Сегодня, 2 июня, в Сочи открывается 29-й «Кинотавр»...
Никита Михалков объяснил происхождение своих доходов за прошлый год, который составили более 500 миллионов рублей...
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Мята, Peppermint new
1 июня, пятница
В Праге начались съёмки сатирической комедии Тайки Вайтити «Кролик Джоджо»...
» TV-ролик
» Отрывок
|
|
|
|
|
Кинотавр-2018, фоторепортаж «Хан Соло: Звёздный войны», рецензия «Черновик», рецензия «Дэдпул 2», рецензия «451 по Фарегнейту», рецензия «Тёмные преступления», отзыв «Конченая», рецензия «Красный воробей», рецензия «Мстители: Война бесконечности», рецензия «Чистокровные», отзыв «Как разговаривать с девушками», отзыв