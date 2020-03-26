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Бладшот | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 14 | трейлеры: 10 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Первые 9 минут New :: 26.03.20
Название фильма: Бладшот
Оригинальное название: Bloodshot
Прокат в России фильма "Бладшот": 12 марта 2020 года
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О фильме "Бладшот":
Вин Дизель в фантастическом боевике про аугментированного супергероя со стёртой памятью.
В роли присматривающего за ним учёного: Гай Пирс.
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Бладшот:
Платформа: How dare you
Патогены на экране: «Эпидемия», «Заражение», «Горячая зона»
Авеню 5: Хаус он да дек
Шучу: Вернуть прошлое
Бладшот: Суповой набор
25 марта, среда
24 марта, вторник
23 марта, понедельник
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