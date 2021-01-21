|
Блаженство | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Минутный трейлер New :: 21.01.21
Название фильма: Блаженство
Оригинальное название: Bliss
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
... » Фантастика
О фильме "Блаженство":
Оуэн Уилсон и Сальма Хайек в околофантастической мелодраме про виртуальную реальность.
Режиссёр: Майк Кехилл («Другая Земля»).
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Блаженство:
Фрагменты женщины: Покажи мне драму
Душа: Я получил эту роль
Земля кочевников: В закат
Птица в клетке: Локдаун
Чудо-женщина 1984: Сила в правде
» Отрывок
20 января, среда
19 января, вторник
18 января, понедельник
Ввиду лишнего выходного — дня Мартина Лютера Кинга — заокеанская касса вновь приподнялась до $12 млн за уикенд и таким образом всё-таки вновь опередила...
17 января, воскресенье
В последний момент оставшись без перенесённого на 28 января второго по значимости релиза недели в лице «Охотника на монстров»...
|
|
|
|
|
2020: Лучшее и худшее «Чудо-женщина 1984», рецензия «Локдаун», отзыв «Душа», отзыв «Охотник на монстров», отзыв «Огонь», отзыв «Девушка, подающая надежды», отзыв «Новости со всех концов света», отзыв «Бортпроводница», отзыв «Земля кочевников», отзыв «Звук металла», отзыв «Ночное небо», отзыв «Фрагменты женщины», отзыв