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Чёрный клановец | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
Дублированный TV-ролик New :: 19.09.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Чёрный клановец
Оригинальное название: BLACKkKLANSMAN
Прокат в России фильма "Чёрный клановец": 4 октября 2018 года
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О фильме "Чёрный клановец":
Основанная на реальных событиях криминальная комедия Спайка Ли о том, как в 1979 году афроамериканскому полицейскому из Колорадо удаётся по телефону завербоваться в Ку-клукс-клан, но вместо себя он отправляет туда напарника-еврея.
В главной роли: Адам Драйвер.
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