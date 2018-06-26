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Название фильма: Чёрный клановец

Оригинальное название: BLACKkKLANSMAN

О фильме "Чёрный клановец":

Основанная на реальных событиях криминальная комедия Спайка Ли о том, как в 1979 году афроамериканскому полицейскому из Колорадо удаётся по телефону завербоваться в Ку-клукс-клан, но вместо себя он отправляет туда напарника-еврея.

В главной роли: Адам Драйвер.