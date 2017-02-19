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Лучше звоните Солу | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Тизер, сезон 3 New :: 19.02.17 ссылка на ролик

Размещение: YouTube


Все ролики сериала "Лучше звоните Солу" (3, из них 2 новых)
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Рецензия » Честный человек Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Рецензия » Тот, кто стучится в дверь Гоша БЕРЛИНСКИЙ

 
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Название сериала: Лучше звоните Солу
Оригинальное название: Better Call Saul
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» Сериалы » Драматические
        ... » Комедийные
        ... » Криминальные
О сериале "Лучше звоните Солу":

Спин-офф и отчасти предыстория культового сериала «Во все тяжкие», рассказывающий об адвокате Соле Гудмане (Боб Оденкирк).

Создатели и основные сценаристы те же: Винс Гиллиган и Питер Гулд.

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Лучше звоните Солу:

Лучше звоните Солу
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 26
трейлеры: 3

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