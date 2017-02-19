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Лучше звоните Солу | Трейлеры
Тизер, сезон 3 New :: 19.02.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
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Название сериала: Лучше звоните Солу
Оригинальное название: Better Call Saul
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О сериале "Лучше звоните Солу":
Спин-офф и отчасти предыстория культового сериала «Во все тяжкие», рассказывающий об адвокате Соле Гудмане (Боб Оденкирк).
Создатели и основные сценаристы те же: Винс Гиллиган и Питер Гулд.
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