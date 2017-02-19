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Название сериала: Лучше звоните Солу

Оригинальное название: Better Call Saul

О сериале "Лучше звоните Солу":

Спин-офф и отчасти предыстория культового сериала «Во все тяжкие», рассказывающий об адвокате Соле Гудмане (Боб Оденкирк).

Создатели и основные сценаристы те же: Винс Гиллиган и Питер Гулд.