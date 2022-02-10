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Beatles: Get Back – Концерт на крыше | Трейлеры
Русский трейлер New :: 10.02.22
С субтитрами
Название фильма: Beatles: Get Back – Концерт на крыше
Оригинальное название: Beatles: Get Back
Прокат в России фильма "Beatles: Get Back – Концерт на крыше": 11 февраля 2022 года
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О фильме "Beatles: Get Back – Концерт на крыше":
Питер Джексон взял 57 часов битловских документальных съёмок 1969-70 годов, отремастерил их и смонтировал в стиле художественного кино. Получился семичасовой документальный фильм, в котором ливерпульская четвёрка спустя 50 лет предстаёт как живая. Последнюю треть сериала под названием «Концерт на крыше» прокатчики выпускают в кинотеатрах IMAX.
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9 февраля, среда
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