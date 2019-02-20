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Пляжный бездельник | Трейлеры
о фильме: кадры: 10 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 20.02.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Пляжный бездельник
Оригинальное название: Beach Bum
Прокат в России фильма "Пляжный бездельник": 28 марта 2019 года
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О фильме "Пляжный бездельник":
Мэттью Макконахи в комедии об отвязном наркоше, который предпочитает прожигать жизнь по своим правилам.
В остальных ролях: Снуп Дог, Айла Фишер, Джона Хилл, Зак Эфрон.
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