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Ничего хорошего в отеле Эль Рояль | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 7 | постеры: 2 | в ролях
TV-ролик New :: 06.10.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Ничего хорошего в отеле Эль Рояль
Оригинальное название: Bad Times at the El Royale
Прокат в России фильма "Ничего хорошего в отеле Эль Рояль": 11 октября 2018 года
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О фильме "Ничего хорошего в отеле Эль Рояль":
Семь незнакомцев, каждому из которых есть что скрывать, встречаются в заброшенном отеле Эль-Рояль. В течение одной ночи у каждого будет последний шанс на искупление.
Режиссёр и сценарист: Дрю Годдард.
В ролях: Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джон Хэмм, Джефф Бриджес.
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Ничего хорошего в отеле Эль Рояль:
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