  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Безупречный

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Всё ворую и ворую

Роман КОРНЕЕВ, 28 апреля 2020
Рецензия

Про заокеанскую школу снимают много, но это в основном или очередной «секспросвет», или в крайнем случае просто какая-то история, в которой фигурирует школа, всегда очень одинаковая, настолько одинаковая, что британские сериалы сливаются с американскики до степени смешения, а комиксы и драмы словно существуют в единой киновселенной. «Безупречный» (видимо, локализованный так, чтобы не путали с Альмодоваром) в этом смысле тоже как будто часть этой киновселенной, сколько ни напирай в кадре и на титрах, что это, мол, основано на реальных событиях. По сути, единственное отличие «Плохого образования» от любой другой современной мыльной драмы про окружные школы — это упор на бухгалтерию. Ну, не принято в Голливуде снимать про вечный срач между частными школами, государственными школами и застрявшими между ними чартерными школами, видимо, голливудские детишки тоже где-то учатся, кому охота иметь потом проблемы.

Между тем и герой Хью Джекмана (насколько он близок к своему реальному прототипу, фильм понять не позволяет) не хочет проблем. Более того, он реально старается сделать свои школы лучшими, и каждого ребёнка и каждого родителя знает наперечёт, всех терпит, со всеми ласков, коллеги его обожают, школьный совет в нём души не чает, и школу уже на четвёртое место вывел, а скоро выведет на первое! Ну а что втихаря на пару со своим партнёром-геем украл из школьной кассы два миллиона, так то с кем не бывает. На этом драматическом противостоянии и держится всё кино. Мирное такое, почти ильфо-петровское бытовое лямзенье по карманам, на фоне практически коэновских по типажности персонажей.

Другое дело, что (я уже устал повторять) сериалоделие продолжает портить традиционное кинопроизводство, и полный метр с каждым фильмом всё больше похож на произвольно выбранный проходной эпизод несуществующего сериала. И полнота проработки сюжета тут такая, будто впереди у нас ещё как минимум три сезона, и вместо игры в кадре актёры механически проговаривают свои роли, просто обозначая типажность в очередной снятой со второго дубля сцене. И детектив весь этот вставной состоит в итоге из единственной сцены перед лифтом. Сцена классная, но она висит в пустоте. На фоне этого кино даже обруганная за механистичность недавняя содерберговская полнометражка выглядит вершиной и драматургического, и постановочного, и журналистско-расследовательского мастерства. Там мы по крайней мере чувствуем драму, а здесь вся драма состоит в том, что на титрах выясняется, что из 11 миллионов чувак украл только 2, вышел через 3 года из тюрьмы и теперь благодаря дыре в законе штата Нью-Йорк получает 173 395,04 долларов пенсии в год. Да что ж ты поделаешь!

Безупречный


 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Безупречный
Оригинальное название: Bad Education
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Голливуд » Комедии » Комедии положений
» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Безупречный":

Хью Джекман в фильме HBO по мотивам реальной истории о растрате в престижной американской школе.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
ЭвакуацияСпутникТоп Ган: МэверикДушаНа связиНе время умиратьМиньоны: ГрювитацияФорсаж 9
Недавние громкие новинки:
Мир Дикого западаСпутникБладшотПлохие парни навсегдаОчень странные делаДжентльменыЛучше звоните СолуСоник в кино

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Комедии":
Безупречный Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
» Промо-ролик
» Трейлер
Любовь. Свадьба. Повторить Трейлер
Безупречный Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер
Мой шпион Русский трейлер 2
Лошадь мечты Трейлер
Французский диспетчер Трейлер
Неотразимый Трейлер
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2 Промо-ролик 2
» Промо-ролик
Главный герой Русский трейлер
  
Новые трейлеры:
Экспансия Промо-ролик 3
Дожить до утра Русский трейлер
Неизбранные дороги Русский онлайн-трейлер
Великая Русский трейлер
Эвакуация О съёмках 2
Великая Трейлер
Бумеранг Трейлер
Заговор против Америки Анонс
» Трейлер
Безупречный Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
Голливуд Трейлер
Безупречный Промо-ролик
» Трейлер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 апрель июнь июль август
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Безупречный:

Безупречный
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

Безупречный: Всё ворую и ворую
Герой Хью Джекмана не хочет проблем. Более того, он реально старается сделать свои школы лучшими, всех терпит, со всеми ласков

Эвакуация: Ты неси меня река
Фильм кипит. Крис Хемсворт два часа с грустно-безразличным лицом мочит целую армию, внедряя в брутальный аттракцион элементы драмы

Лучше звоните Солу: Сезон 5: Лучше не звоните Джимми
Весь предпоследний сезон шоу построен на единственном ударном эпизоде в пустыне, который в итоге ни на что не влияет

Спутник: Фейсхаггер
Мы словно смотрим всю дорогу радиоспектакль по мотивам сценария, а когда наступает время посмотреть кино, то нас постигает разочарование

И повсюду тлеют пожары: Гори в аду, в аду гори
Крадущие друг у друга детей женщины, делающие аборты девочки, ненавидящие своих детей матери, ненавидящие своих жён мужья, ненавидящие своих родителей дети
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Спутник», рецензия . «Разрабы», отзыв . «Эвакуация», отзыв . «Платформа», отзыв . «Ритм-секция», отзыв . «Остров фантазий», отзыв . «Байки из Петли», отзыв . «Любовь. Свадьба. Повторить», отзыв . «Джентльмены», рецензия . «Лучше звоните Солу», 5 сезон, отзыв . Сериал «И повсюду тлеют пожары», отзыв . «Безупречный», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Бладшот", "Джентльмены", "Вперёд", "Человек-невидимка", " ", " ", " ", " "
Новинки кино 2020: "Душа", "Довод", "Мулан", "Чудо-женщина 1984", "Вратарь галактики", "Тихое место 2", "Kingsman: Начало", "На связи", "Чёрная Вдова"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   