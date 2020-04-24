  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

И повсюду тлеют пожары

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Гори, гори ясно

Роман КОРНЕЕВ, 24 апреля 2020
Рецензия

Главный страх, который буквально преследует тебя при начале просмотра очередного гендерно-политкорректного фильма или сериала — это страх повторения. Попросту скучно в сотый раз наблюдать клишированные проблемы, сопровождаемые стандартным заламыванием рук под навязшие в зубах мантры про дайвёрсити, эмансипацию и миту. «И повсюду тлеют пожары» в этом смысле, начинаясь с того самого пожара, сразу берётся за вопрос очень оригинально, работая с клишированным сценарным лего решительно и даже лихо. Пока перед нами разворачивается история четырёх семей в идеальном городке Шейкер-Хайтс, который первым в стране преодолел сегрегацию, перед читателем оригинального романа, а впоследствии зрителем сериала, разверзаются всё новые и новые бездны политкорректного ада. Крадущие друг у друга детей женщины, делающие аборты девочки, унижающие своих детей матери, презирающие своих жён мужья, ненавидящие своих родителей дети, зацикленные на расовых вопросах более чем благополучные афроамериканцы, предельно социально депривированные нелегальные иммигрантки и прячущиеся от общества нищие фотохудожницы.

Так постепенно насупленная политкорректная драма из серии к серии мигрирует из сериала «Политик» (только без комедии) в сериал «Конец ...го мира» (только, опять же, без комедии) в сериал «Острые предметы» (и вот тут аналогия полная) и чуть не в сериал «Рассказ служанки» (только под другим соусом), повышая уровень надрыва в предпоследней серии до совершенно невыносимого. Все в кадре буквально скрежещут друг на друга зубами и уже вопрос не в том, кто поджёг (в книжке тут как раз всё просто), а вопрос, кто не хочет уже поджечь этот гадючник.

И повсюду тлеют пожары

Тут видимо важно уточнить, что авторка оригинального романа сама этническая китаянка, и это она некогда в 10 лет приехала с родителями (вполне благополучными инженерами, папа вообще работал в НАСА) в Шейкер-Хайтс, это она дружила с местными белыми, это она их боготворила, это она их потом ненавидела. И некая автобиографичность тут очень читается, когда женщина-писатель начинает придумывать белым персонажам нарочитые проблемы и тщательно оправдывать асоциальные поступки небелых персонажей всякой сюжетной жестью, а в некоторых случаях даже и не особо стараясь, вроде того же спортсмена-старшеклассника. Всё это очень понятно и можно смело промотать, но каким-то совершенно само собой случившимся образом сюжет умудряется выходить на натуральную хтонь, которая уже сама управляет своими законами и авторку не спрашивает.

Так изначальная отрицательность персонажа Риз Уизерспун окончательно переходит в откровенную к ней ненависть со стороны даже её самой, но попутно развенчивается и сама концепция современной политкорректности, которая механически вкладывает в бытовые воззрения типичного представителя современного общества стран «первого мира» некие ритуальные фразы и жесты, но при этом не меняя ничего в реальности, более того, заводя этим самым всех в глухой тупик, в котором темно и мухи. Этого авторам сериала тоже не хватило, они поверх романа запихнули в сюжет лесбийские интонации (истории с продажей фотографии в романе не было), но это как раз сюжету идёт не слишком, только путая карты. Так напутали сценаристы и с финалом, там где в романе всё достаточно понятно и логично, в сериале остаются висеть развешанные по стенам ружья и глубокомысленный намёк на продолжение, которое этой истории не нужно.

То есть доведя в предпоследней серии уровень конфликта до предела, авторы решили всё бросить, заигравшись в вялые размазывания ответственности за поджог, начисто прозевав тонкий момент с историей про маму на пожаре, начав пихать в кадр какие-то сны, а конфликт с папой Перл вообще выкинув за кадр. Зато мы увидели красивую белую диараму Шейкер-Хайтс с ту самую птичью клетку.

И повсюду тлеют пожары


 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: И повсюду тлеют пожары
Оригинальное название: Little Fires Everywhere
Планы выпуска: 2020 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Сериалы » Драматические
О сериале "И повсюду тлеют пожары":

Риз Уизерспун и Керри Вашингтон в мини-сериале по мотивам литературного женского триллера о семействе, пострадавшем от пожара, пожарные склоняются к версии поджога, в котором подозревают детей, но следы этой истории ведут к предыстории, когда в городок приезжает мать-одиночка с подозрительным прошлым.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
ЭвакуацияТоп Ган: МэверикДушаНа связиНе время умиратьМиньоны: ГрювитацияФорсаж 9Довод
Недавние громкие новинки:
Мир Дикого западаБладшотПлохие парни навсегдаОчень странные делаДжентльменыЛучше звоните СолуСоник в киноХищные птицы

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Сериалы":
Великая Трейлер
Заговор против Америки Анонс
» Трейлер
Голливуд Трейлер
Разрабы Трейлер
Мир Дикого запада 3 сезон, интервью
Я знаю, что это правда Русский трейлер
Великая Русский тизер-трейлер
Очень странные дела Ролик об озвучании
Мир Дикого запада 3 сезон, саундтрек
Байки из Петли Музыкальный ролик
Рик и Морти Спецвыпуск "Самурай и сёгун"
Третий день Тизер-трейлер
Рик и Морти Трейлер, сезон 4, вторая половина
Я знаю, что это правда Трейлер
  
Новые трейлеры:
Великая Трейлер
Бумеранг Трейлер
Заговор против Америки Анонс
» Трейлер
Безупречный Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
Голливуд Трейлер
Безупречный Промо-ролик
» Трейлер
Разрабы Трейлер
Мир Дикого запада 3 сезон, интервью
Капоне Трейлер
Артемис Фаул Онлайн-трейлер
Доктор Лиза Трейлер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 апрель май июнь июль
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

И повсюду тлеют пожары:

И повсюду тлеют пожары
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 9
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

И повсюду тлеют пожары: Гори, гори ясно
Крадущие друг у друга детей женщины, делающие аборты девочки, ненавидящие своих детей матери, ненавидящие своих жён мужья, ненавидящие своих родителей дети

Разрабы: Увидим-поживём
История приводит к не самым оригинальным, но очень трендовым фантастическим вопросам, и Гарланд даёт на них самые оптимистичные ответы

Остров фантазий: Агент Пенья
Ладно бы фильм позиционировался бы честная антология, так нет же, он просто немотивированно скачет из жанра в жанр

Ритм-секция: Возьми себя в руки
Хмурое, флегматичное бульварное чтиво, где грустные люди оказываются в авантюрном сюжете, и по иронии в этом нет ничего увлекательного

Любовь. Свадьба. Повторить: Что мы наделали
Всех запирают в одном красивом итальянском доме в свадебный день наедине с шутками и конфликтами из нулевых
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Бледная синяя точка», отзыв . «Разрабы», отзыв . «Байки из Петли», отзыв . «Платформа», отзыв . «Ритм-секция», отзыв . «Остров фантазий», отзыв . «Эмма», отзыв . «Любовь. Свадьба. Повторить», отзыв . «Джентльмены», рецензия . «Вне игры», отзыв . «И повсюду тлеют пожары», отзыв . «Вивариум», отзыв . «Проксима», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Бладшот", "Вперёд", "Джентльмены", "Человек-невидимка", " ", " ", " ", " "
Новинки кино 2020: "Душа", "Довод", "Мулан", "Чудо-женщина 1984", "Вратарь галактики", "Тихое место 2", "Kingsman: Начало", "На связи", "Чёрная Вдова"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   