Рецензия: Гори, гори ясно

Роман КОРНЕЕВ , 24 апреля 2020

Главный страх, который буквально преследует тебя при начале просмотра очередного гендерно-политкорректного фильма или сериала — это страх повторения. Попросту скучно в сотый раз наблюдать клишированные проблемы, сопровождаемые стандартным заламыванием рук под навязшие в зубах мантры про дайвёрсити, эмансипацию и миту. «И повсюду тлеют пожары» в этом смысле, начинаясь с того самого пожара, сразу берётся за вопрос очень оригинально, работая с клишированным сценарным лего решительно и даже лихо. Пока перед нами разворачивается история четырёх семей в идеальном городке Шейкер-Хайтс, который первым в стране преодолел сегрегацию, перед читателем оригинального романа, а впоследствии зрителем сериала, разверзаются всё новые и новые бездны политкорректного ада. Крадущие друг у друга детей женщины, делающие аборты девочки, унижающие своих детей матери, презирающие своих жён мужья, ненавидящие своих родителей дети, зацикленные на расовых вопросах более чем благополучные афроамериканцы, предельно социально депривированные нелегальные иммигрантки и прячущиеся от общества нищие фотохудожницы.

Так постепенно насупленная политкорректная драма из серии к серии мигрирует из сериала «Политик» (только без комедии) в сериал «Конец ...го мира» (только, опять же, без комедии) в сериал «Острые предметы» (и вот тут аналогия полная) и чуть не в сериал «Рассказ служанки» (только под другим соусом), повышая уровень надрыва в предпоследней серии до совершенно невыносимого. Все в кадре буквально скрежещут друг на друга зубами и уже вопрос не в том, кто поджёг (в книжке тут как раз всё просто), а вопрос, кто не хочет уже поджечь этот гадючник.

Тут видимо важно уточнить, что авторка оригинального романа сама этническая китаянка, и это она некогда в 10 лет приехала с родителями (вполне благополучными инженерами, папа вообще работал в НАСА) в Шейкер-Хайтс, это она дружила с местными белыми, это она их боготворила, это она их потом ненавидела. И некая автобиографичность тут очень читается, когда женщина-писатель начинает придумывать белым персонажам нарочитые проблемы и тщательно оправдывать асоциальные поступки небелых персонажей всякой сюжетной жестью, а в некоторых случаях даже и не особо стараясь, вроде того же спортсмена-старшеклассника. Всё это очень понятно и можно смело промотать, но каким-то совершенно само собой случившимся образом сюжет умудряется выходить на натуральную хтонь, которая уже сама управляет своими законами и авторку не спрашивает.

Так изначальная отрицательность персонажа Риз Уизерспун окончательно переходит в откровенную к ней ненависть со стороны даже её самой, но попутно развенчивается и сама концепция современной политкорректности, которая механически вкладывает в бытовые воззрения типичного представителя современного общества стран «первого мира» некие ритуальные фразы и жесты, но при этом не меняя ничего в реальности, более того, заводя этим самым всех в глухой тупик, в котором темно и мухи. Этого авторам сериала тоже не хватило, они поверх романа запихнули в сюжет лесбийские интонации (истории с продажей фотографии в романе не было), но это как раз сюжету идёт не слишком, только путая карты. Так напутали сценаристы и с финалом, там где в романе всё достаточно понятно и логично, в сериале остаются висеть развешанные по стенам ружья и глубокомысленный намёк на продолжение, которое этой истории не нужно.

То есть доведя в предпоследней серии уровень конфликта до предела, авторы решили всё бросить, заигравшись в вялые размазывания ответственности за поджог, начисто прозевав тонкий момент с историей про маму на пожаре, начав пихать в кадр какие-то сны, а конфликт с папой Перл вообще выкинув за кадр. Зато мы увидели красивую белую диараму Шейкер-Хайтс с ту самую птичью клетку.