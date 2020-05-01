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Плохие парни навсегда | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

Альтернативная концовка New :: 01.05.20

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Все ролики фильма "Плохие парни навсегда" (15)

 
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Название фильма: Плохие парни навсегда
Оригинальное название: Bad Boys For Life
Прокат в России фильма "Плохие парни навсегда": 23 января 2020 года
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» Голливуд » Боевики
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» Голливуд » Комедии » Пародии
О фильме "Плохие парни навсегда":

Уилл Смит и Мартин Лоуренс в новой части комедийного полицейского боевика Майкла Бэя «Плохие парни».

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Ролики в разделе "Экшн":
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Дожить до утра Русский трейлер
Эвакуация О съёмках 2
Ритм-секция Трейлер 2
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Плохие парни навсегда Удалённая сцена 2
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Плохие парни навсегда:

Плохие парни навсегда
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 15

Рецензии и обзоры

Родина: 8 сезон: Штирлиц прошёл по коридору
Это же Кэрри, она им щас всем задаст, и это же Саул, он своих не сдаёт, а это вечно небритый Громов, он тащит барышню в bolshoy theatre

Безупречный: Всё ворую и ворую
Герой Хью Джекмана не хочет проблем. Более того, он реально старается сделать свои школы лучшими, всех терпит, со всеми ласков

Эвакуация: Ты неси меня река
Фильм кипит. Крис Хемсворт два часа с грустно-безразличным лицом мочит целую армию, внедряя в брутальный аттракцион элементы драмы

Лучше звоните Солу: Сезон 5: Лучше не звоните Джимми
Весь предпоследний сезон шоу построен на единственном ударном эпизоде в пустыне, который в итоге ни на что не влияет

Спутник: Фейсхаггер
Мы словно смотрим всю дорогу радиоспектакль по мотивам сценария, а когда наступает время посмотреть кино, то нас постигает разочарование
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Плохие парни навсегда, Bad Boys For Life
» Альтернативная концовка

29 апреля, среда

Лучшие комментарии:
Разрабы : Мда уж | BadGary
Что я могу сказать про этот фильм. Изюминка в идее есть, но в остальном фильм нудный. Актеры, за редким исключением - дрова... далее

28 апреля, вторник
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Экспансия, Expanse
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Дожить до утра, Survive the Night
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26 апреля, воскресенье

Неизбранные дороги, Roads Not Taken
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Великая, Great
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25 апреля, суббота

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Спутник : Маразм астронавта | akametall
Очередной ответ Голливуду, который ничего ни у кого не спрашивал, с плохо играющей Акиньшиной и неиграющим Бондарчуком в антуражах ужасного для всякого креакла Soviet... далее

22 апреля, среда
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Заговор против Америки, Plot Against America new
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