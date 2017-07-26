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Малыш на драйве | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Русский отрывок 2 New :: 26.07.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Малыш на драйве
Оригинальное название: Baby Driver
Прокат в России фильма "Малыш на драйве": 24 августа 2017 года
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» Голливуд » Криминальные
        ... » Экшн
» Голливуд » Комедии » Грабим
О фильме "Малыш на драйве":

Вундеркинд-водила, работающий на криминального босса, внезапно понимает, что стал частью аферы, обречённой на провал.

В ролях: Энсел Элгорт, Кевин Спейси, Джейми Фокс, Лили Джеймс, Джон Хэмм, Джон Бернталь.

Автор сценария и режиссёр: Эдгар Райт.

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Малыш на драйве:

Малыш на драйве
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 30
трейлеры: 12

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