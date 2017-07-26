Том Харди подписался на главную роль в драме «Моя прошедшая война, я так скучаю по ней»...

Джаред Лето получил предложение сыграть главную роль в проекте Sony Pictures и Valiant Entertainment «Бладшот»...

У кинокомпании Lionsgate имеются планы по созданию экшен-фильма с женским персонажем на лидирующей позиции из вселенной Джона Уика...

Режиссёр Рик Роман Во получил место режиссёра в экшен-триллере «Падение ангела» от Millennium Films...