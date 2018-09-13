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Название фильма: Нация убийц

Оригинальное название: Assassination Nation

О фильме "Нация убийц":

Тихий американский городок Салем погружается в пучину кровавой анархии, после того как в результате хакерской атаки в открытый доступ выливаются тонны грязи и компромата.

В ролях: Дженнифер Моррисон, Белла Торн.