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Артемис Фаул | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 10 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 21.05.20
Название фильма: Артемис Фаул
Оригинальное название: Artemis Fowl
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О фильме "Артемис Фаул":
Кеннет Брана после неудачи с «Восточным экспрессом» решил продолжить свою режиссёрскую карьеру, поставив для «Диснея» экранизацию подросткового романа про ограбление подземного мира лепреконов и их техномагию.
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