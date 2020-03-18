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Артемис Фаул | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Промо-ролик New :: 18.03.20

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Все ролики фильма "Артемис Фаул" (6, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Артемис Фаул
Оригинальное название: Artemis Fowl
Прокат в России фильма "Артемис Фаул": 28 мая 2020 года
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» Голливуд » Фэнтэзи
» Голливуд » Подростковое кино » Мальчики
О фильме "Артемис Фаул":

Кеннет Брана после неудачи с «Восточным экспрессом» решил продолжить свою режиссёрскую карьеру, поставив для «Диснея» экранизацию подросткового романа про ограбление подземного мира лепреконов и их техномагию.

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Артемис Фаул:

Артемис Фаул
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Шучу: Вернуть прошлое
Второй сезон превратился в милое, лёгкое, романтичное кино об ушедшем навсегда прошлом, которое хочется на мгновение вернуть

Побег из Претории: Рэдклиф от всех дверей
Ты никому не сопереживаешь, и потные страдающие актёры выглядят плоскими портретами в очевидных декорациях нового фильма-иллюстрации

Бладшот: Суповой набор
Фильм пытается выехать на спецэффектамх, а на историю попросту забивает, как будто это приквел к так и не снятому фильму

Правосудие Спенсера: Ещё один бойскаут
Лёгкое кино без нагромождения абсурда, от которого физически больно, когда начинаешь его обдумывать, как было в «Плохих парнях навсегда»

Человек-невидимка: Он следует за тобой
Фильм заканчивается ровно там, где триллер грозит перейти в нечто более сложное, оставляя эффект во главе угла
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