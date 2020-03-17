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Артемис Фаул | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 17.03.20
Название фильма: Артемис Фаул
Оригинальное название: Artemis Fowl
Прокат в России фильма "Артемис Фаул": 28 мая 2020 года
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О фильме "Артемис Фаул":
Кеннет Брана после неудачи с «Восточным экспрессом» решил продолжить свою режиссёрскую карьеру, поставив для «Диснея» экранизацию подросткового романа про ограбление подземного мира лепреконов и их техномагию.
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