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Мой создатель, Архив / Архив | Трейлеры
о фильме: кадры: 20 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Дублированный TV-ролик New :: 06.08.20
Название фильма: Мой создатель
Оригинальное название: Archive
Прокат в России фильма "Мой создатель": 13 августа 2020 года
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О фильме "Мой создатель":
Тео Джеймс («Дивергент») в очередном заходе про искусственный интеллект. На этот раз герой решил оживить внутри машины свою собственную жену, сохранённую после смерти в виде архива.
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Мой создатель, Архив:
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