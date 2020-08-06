Название фильма: Мой создатель

Оригинальное название: Archive

О фильме "Мой создатель":

Тео Джеймс («Дивергент») в очередном заходе про искусственный интеллект. На этот раз герой решил оживить внутри машины свою собственную жену, сохранённую после смерти в виде архива.