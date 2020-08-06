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Мой создатель, Архив / Архив | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 06.08.20


Все ролики фильма "Мой создатель" (4, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Мой создатель
Оригинальное название: Archive
Прокат в России фильма "Мой создатель": 13 августа 2020 года
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» Независимое кино » Фантастика
О фильме "Мой создатель":

Тео Джеймс («Дивергент») в очередном заходе про искусственный интеллект. На этот раз герой решил оживить внутри машины свою собственную жену, сохранённую после смерти в виде архива.

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Мой создатель, Архив:

Мой создатель, Архив
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 20
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Неистовый: Их жизни не важны
Героиня реально жалкая. Все её проблемы — не от хмыря на дороге, а от банальной неспособности делать своё дело, не перекладывая проблемы на других

Премьеры августа: «Неистовый», «Агент Ева», «Вратарь Галактики»
Два главных кандидата на открытие кинотеатров «Мулан» и «Довод» в последний момент отложены до более полноценного старта кинопроката

Опасный элемент: Радий и полоний
Будь это мини-сериал, возможно бы и прокатило. Но это кино, полный метр, снятый для большого экрана, и в таком виде не выдерживает никакой критики

Первая корова: Во жили люди
Кино не то чтобы о дружбе, и не сказать, что о времени. Оно про атмосферу и настроение. Про детализированную, поразительно естественную среду

Бесшумный: Охотник желает знать
Сценарий мог быть глубже, хотя не всё так плохо. Режиссура могла быть увереннее, хотя тоже не всё так плохо. Но фактически это ещё один «Снеговик»
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