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Американские боги | Трейлеры
Тизер-трейлер, 3 сезон New :: 10.10.20
Название сериала: Американские боги
Оригинальное название: American Gods
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О сериале "Американские боги":
Экранизация знаменитого романа Нила Геймана, рассказывающая о скрытой стороне Америке, куда в поисках лучшей жизни перебрались разные старые и новые и боги.
Среди актёров: Джиллиан Андерсон, Эмили Браунинг, Питер Стормаре, Йен Макшейн.
Среди режиссёров: Винченцо Натали, Дэвид Слэйд.
Создатель сериала: Брайан Фуллер («Ганнибал»).
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Американские боги:
Честный вор: Рыжий, честный, влюблённый
Гнездо: Нищета и собаки
Кто не спрятался: Нервное
Ещё по одной: Побег откладывается
Капоне. Лицо со шрамом: Забыл принять таблетки
9 октября, пятница
8 октября, четверг
7 октября, среда
6 октября, вторник
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