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Американские боги | Трейлеры

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Тизер-трейлер, 3 сезон New :: 10.10.20


Все ролики сериала "Американские боги" (8)

 
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Название сериала: Американские боги
Оригинальное название: American Gods
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        ... » Фэнтэзи
О сериале "Американские боги":

Экранизация знаменитого романа Нила Геймана, рассказывающая о скрытой стороне Америке, куда в поисках лучшей жизни перебрались разные старые и новые и боги.

Среди актёров: Джиллиан Андерсон, Эмили Браунинг, Питер Стормаре, Йен Макшейн.

Среди режиссёров: Винченцо Натали, Дэвид Слэйд.

Создатель сериала: Брайан Фуллер («Ганнибал»).

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Американские боги:

Американские боги
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 39
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Честный вор: Рыжий, честный, влюблённый
Лайам Нисон может играть такие роли, не переставая попивать пина коладу в собственном бассейне в задымлённой Калифорнии

Гнездо: Нищета и собаки
Немудрящая притча о том, что всяк сверчок знай свой шесток, к концу фильма становится давящей драмой о внутренней пустоте

Кто не спрятался: Нервное
У Франко и Свонберга получилось грамотное, аккуратное, красивое кино, если смотреть на него вне жанра

Ещё по одной: Побег откладывается
Новый фильм Вентерберга был включён в конкурсную программу 73-го Каннского фестиваля. Но этот киногод на Круазетт не состоялся

Капоне. Лицо со шрамом: Забыл принять таблетки
Фильм снят скучно, хоть и претенциозно, не отвлекая от мысли, насколько ужасный резиновый грим на Томе Харди. Это не кино — это агония
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