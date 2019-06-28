Название фильма: После свадьбы

Оригинальное название: After the Wedding

О фильме "После свадьбы":

Мишель Уильямс, Джулианна Мур и Билли Крудап в независимой драме о тайнах, всплывающих между управляющим детским домом в Калькутте и благотворителем из Нью-Йорка.